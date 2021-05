Stessa storia, stesso posto: il Bologna è al minimo sindacale

Canta così Max Pezzali e la storia che scrive il Bologna di questi anni, tranne qualche sussulto, resta sempre la stessa. Una volta raggiunta la salvezza, anche con Mihajlovic, colui che dovrebbe tenere alta la soglia di attenzione, la squadra tende a produrre finali di stagione sotto tono. Sedici sconfitte sono troppe, ed è un dato che nell'era Saputo tende a non abbassarsi mai, così come non si alza quello delle vittorie, per ora dieci ma in media undici a stagione. Cambiano allenatori, giocatori, ma alla fine il range di rendimento del Bologna resta quello di una mezzerie apatica, senza particolari sussulti, soprattutto quest'anno che di scalpi prestigiosi ne sono arrivati pochi. Insomma, una volta consolidata la categoria resta la noia di un ritornello ormai stantio.