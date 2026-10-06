1 di 2 Prossima scheda 1 di 2

SKORUPSKI E UN RISCHIO CHE SI POTEVA EVITARE

Il portiere polacco, ormai 35enne, sta vivendo un periodo non semplice, con errori grossolani e che sono costati al Bologna in questo inizio di stagione più di qualche punto. Se con la qualificazione in Champions League prima, e la vittoria della Coppa Italia poi, si pensava di avere in porta un muro invalicabile, oggi sembra tutto l'opposto e quello con il Torino è stato solo l'ultimo di un lunga sfilza di errori. Le difficoltà di Skorupski, sono iniziate la passata stagione, a causa dei numerosi problemi fisici, che lo hanno tenuto lontano dal campo per un periodo di tempo non indifferente, e una sicurezza che con il tempo è svanita. La fiducia riposta dalla società nei suoi confronti ad inizio stagione, scegliendo di conseguenza anche di vendere Ravaglia, e le frasi di incoraggiamento di Palladino dopo la partita con il Torino, sembrano ormai echeggiare sempre più distanti da un tifo, che con i fischi riposti nei suoi confronti al termine dell'ultima giornata disputata, chiama a gran voce un cambio. Quelli avvenuti a seguito del pareggio maturato contro i granata, non sono altro che il risultato di un campanello di allarme acceso da mesi.

1 di 2 Prossima scheda 1 di 2