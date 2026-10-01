1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

I cambiamenti estivi

La pausa dalla Serie A ha lasciato tutti i tifosi del Bologna con un sapore amarognolo in bocca. Solo due punti in classifica, l’esonero prematuro di Tedesco e l’arrivo di Palladino: tutti eventi che hanno smorzato l’entusiasmo che i tifosi rossoblù avevano fino a pochissime stagioni fa. E quindi, perché non sfruttare questa sosta per fare un tuffo nel passato, lasciandosi trasportare dalla nostalgia?

Andiamo allora a ripercorrere assieme, passo dopo passo, la stagione 2024/25, quella della terza Coppa Italia vinta dal Bologna di Vincenzo Italiano.

I rossoblù arrivavano dal quinto posto conquistato da Thiago Motta, con 68 punti e la qualificazione in Champions League. Nella stessa estate, però, l’ex giocatore della Nazionale italiana abbandonò il Bologna in direzione Juventus. Al suo posto arrivò Vincenzo Italiano.

Oltre a Motta, partirono anche Zirkzee, con le valigie in mano verso il Manchester United, e Calafiori, sempre in direzione Inghilterra, ma a Londra: il difensore fu venduto all’Arsenal per 50 milioni di euro.

Come sostituti arrivarono Dallinga, Holm, Miranda, Pobega, Cambiaghi e Dominguez. Tasselli utili per Italiano, che seppe utilizzarli al meglio. La parola chiave, ovviamente, era continuità. Dopo una stagione che aveva fatto sognare i tifosi raggiungendo l’Europa, era necessario tenere un livello alto e, nonostante le uscite, riuscire a essere quantomeno divertenti e belli da vedere in tutte e tre le competizioni: Serie A, Coppa Italia e Champions League.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3