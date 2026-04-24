Sabatini: “Stagione europea meravigliosa. Avanti con Italiano. E lo Scudetto..”

"Andrei avanti con Italiano senza dubbi. E chi allena il Bologna se lo deve tenere stretto, è una squadra importante di una città importante. Sempre che abbia l’entusiasmo di restare, il suo stato d’animo conta molto e deve essere franco col club e se fosse stanco dirlo subito. Ma non credo sia il caso di Italiano, deve essere orgoglioso di quello che sta costruendo a Bologna, anche in un calcio effimero che dopo due vittorie ti fa sentire allenatore pronto per il Real e dopo due ko ti ritiene da mezza classifica".