'Sull’asse Torino-Bologna c’è il cartello dei lavori in corso perché dalla Continassa sono arrivati i primi approcci concreti, non sufficienti però a incontrare il favore del club emiliano' scrive oggi il Cor Sport.

Il riferimento è a Jhon Lucumi, uno degli obiettivi della Juventus di Carnevali e Spalletti. Le offerte e le richieste, per ora, non combaciano e l'affare si fa in salita. Secondo il quotidiano, la Vecchia Signora si sarebbe spinta a 18 milioni di euro, mentre il Bologna per ora chiede il valore della clausola, ovvero 28 milioni. Una volta scaduta, dopo il 15 luglio, in ogni caso i rossoblù non intendono scendere sotto i 25 milioni di euro. Ecco perché Carnevali si sta rivolgendo al Sassuolo per Muharemovic. Il Bologna, dal canto suo, sfruttando il mondiale che sta mettendo in mostra Lucumi, sta aspettando la Premier che potrebbe soddisfare le richieste economiche imposte, con l Bournemouth da tempo interessato al colombiano