Il Resto del Carlino di oggi la vede in maniera diversa rispetto alla Gazzetta dello Sport sull'asse Juventus-Bologna per Jhon Lucumi e Fabio Miretti. Se per la rosea l'operazione appare in dirittura di arrivo, per il Carlino ci sarebbe ancora una ampia distanza economica.

Secondo il quotidiano, ballano 15 milioni di euro tra i due club rispetto alle valutazioni dei due giocatori. Partendo da Miretti, la Vecchia Signora ha posto una valutazione di 15 milioni, con tempistiche strette entro il 30 giugno, mentre per il Bologna la valutazione è non più di 10 milioni. Ancora più ampia la forbice per Lucumi. La Juventus è ferma a circa 18 milioni, mentre il Bologna per ora chiede la clausola da 28 e una volta scaduta non scenderà sotto i 25 milioni di euro. Nel frattempo, Miretti ha fatto sapere di gradire la destinazione rossoblù che per lui sarebbe un salto rispetto all'esperienza al Genoa di due campionati fa.