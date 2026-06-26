Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi con Kieron Bowie, attaccante del Verona reduce da 4 gol in 14 partite nel girone di ritorno e tra gli obiettivi principali del Bologna per l'attacco.

A fargli posto sarebbe Thijs Dallinga, che è in uscita per circa 10 milioni di euro e Sartori e Di Vaio al suo posto pensano allo scozzese, che potrebbe diventare il vice Castro. L'olandese è cercato da Valencia e Siviglia, ma anche da un paio di club di Ligue 1 come Lione e Rennes, e i rossoblù vogliono fare cassa (anche con l'obbligo di riscatto). Il problema, semmai, è la valutazione fatta da Sogliano per Bowie, circa 10 milioni, significa che Sartori e Di Vaio dovrebbero farsi venire un’idea per strapparglielo a cifre più basse.