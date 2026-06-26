Con la cessione imminente di Jhon Lucumi alla Juventus, sostiene Gazzetta dello Sport, il Bologna dovrà poi trovare un centrale in sua sostituzione.

Il colombiano vicino ai bianconeri per circa 20 milioni e bonus, dal primo luglio in avanti, mentre Miretti a un passo dai rossoblù per 14, giocatore apprezzato da Tedesco per la sua duttilità, così scatta la ricerca serrata di un difensore mancino. In cima alla lisa è tornato Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise, oggi valutato circa 10 milioni di euro e seguito da oltre un anno. In lista ci sono anche Bonini dell'Almeria e Pirola dell'Olympiacos. In avanti, invece, col Verona sono stati allacciati i contatti con Kieron Bowie, per sostituire il partente Thijs Dallinga, mentre con gli scaligeri si è parlato anche di Oyegoke, laterale destro valutato 5 milioni di euro.