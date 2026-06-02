Rebus Holm: tra il mancato riscatto della Juve e un futuro incerto a Bologna

Se a febbraio si parlava di un riscatto per entrambi i giocatori con mister e squadre differenti, in questi giorni sembra tutto tornato come prima, o quasi. Holm, di fatto, non verrà riscattato a 15 milioni dai bianconeri e tornerà a Casteldebole dove la situazione che lo aspetta è certamente migliore sia di quella di gennaio sia di quella che troverà Joao Mario a Torino, dove dal suo "addio" non è cambiato niente. Fino a poco tempo fa, la permanenza a Bologna per Holm sembrava sbarrata. Il feeling con Italiano si era interrotto bruscamente e i rapporti non si erano chiusi nel migliore dei modi. L'addio del tecnico, paradossalmente, potrebbe giocare a favore del difensore: lo svedese potrebbe ora giocarsi le sue carte con il nuovo assetto tattico. Le sue doti atletiche e la spinta sulla fascia destra potrebbero tornare molto utili, offrendogli quella chance di rilancio che fino a poche settimane fa sembrava ormai persa.