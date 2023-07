Qui Valles – Ancora prove di possesso palla ed esterni a piede giusto. Poi colloquio Motta-Fenucci

Thiago Motta, in quella che dovrebbe essere stata l'ultima sessione di allenamento a Valles prima dell'amichevole di domani pomeriggio a Rovereto contro il Palermo, ha effettuato un test e una prova di formazione a ranghi completi. Si lavora sempre e comunque sul possesso palla e sull'elusione del pressing avversario con uscite da basso. Si prenderanno rischi fin dal portiere, il mantra è questo. Per quanto riguarda le prove di formazione, Motta da una parte ha schierato De Silvestri, Bonifazi, Lucumi e Pyythia, il finlandese è stato provato terzino sinistro, ulteriore segno che al tecnico serve un innesto in tempi rapidi, poi in mediana Schouten supportato ai lati da Ferguson e Rossetti, mentre davanti tridente giovane con Raimondo e Mazia esterni ed Ebone prima punta. Dall'altra parte Posch, Amey, Sosa e Corazza dietro, Dominguez a guidare la mediana con Moro e Aebischer ai lati, mentre davanti Arna prima punta con Barrow e Lykogiannis esterni a piede giusto. Per la cronaca, in partitella doppietta di Ebone e bel gol di Barrow su sponda di Arnautovic. A fine allenamento lungo colloquio tra Thiago Motta e Claudio Fenucci, per l'Ad solo un resoconto dei dieci giorni di ritiro ma è probabile che qualche aggiornamento di mercato sia emerso.