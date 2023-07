Qui Valles – Ancora possesso palla. Lungo colloquio Motta-Barrow. Zirkzee non salirà

Il mantra di Motta è il dominio del pallone, il controllo del gioco, anche rischiando nella costruzione da basso ed è proprio da lì che il tecnico è partito stamattina con una esercitazione incentrata sull'elusione del pressing. Delimitata una area sulla trequarti campo, la squadra in possesso palla aveva il compito di fare uscire la stessa con uno o due tocchi a fronte del pressing avversario per poi creare superiorità in fase di ripartenza. Molto attento Motta anche agli errori e alle cose da perfezionare, come quando ha richiamato Arnautovic per un passaggio sbagliato che ha portato al gol della squadra in pettorina 'Meglio Marko, questi passaggi sono facili per te', l'ammonimento di Motta che ha subito trovato una reazione dell'attaccante autore di pregevoli stop e giocate di prima, ergendosi ancora una volta a baluardo offensivo non poi così lontano dall'idea di calcio del mister. Anzi...Seconda parte di allenamento in campo, un'ora in totale, con partitella a campo ridotto in cui sono state provate le seguenti formazioni. Da una parte Posch, Beukema, Lucumi e Sosa in difesa, Dominguez, Pyythia e Moro a centrocampo, davanti Arna punta centrale sorretto da Mazia e Raimondo. Dall'altra De Silvestri, Bonifazi, Amey e un inedito Corazza terzino sinistro, con Schouten perno davanti alla difesa supportai da Ferguson e Aebischer, poi davanti Ebone centravanti con Barrow a destra, non a piede invertito, e Lykogiannis a sinistra. Motta ha visionato tutto dall'alto. A seduta terminata, invece, lungo colloquio a centrocampo tra il tecnico e Musa Barrow, con Motta che è sembrato voler dare indicazioni approfondite sui movimenti e le giocate che sarà chiamato a fare il gambiano sulla fascia a piede 'giusto'. Nel pomeriggio Marko Arnautovic alle 15.45 in conferenza stampa, poi seduta pomeridiana alle 17. Non salirà a Valles Zirkzee che è atteso a Bologna il 20 per i primi allenamenti in attesa del rientro in città della squadra.