Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla trasferta in Puglia. Massimo Pessina e Nicolò Cambiaghi, dopo gli impegni con l’Italia, sono tornati al lavoro con i compagni, allungando le rotazioni di mister Palladino che già nei giorni scorsi aveva riabbracciato Torbjorn Heggem e Eivind Helland. Sul campo, il gruppo ha svolto attivazione ed esercitazioni tecnico-tattiche, poi una partitella. Seduta differenziata per Jens Odgaard. Domani la squadra svolgerà un allenamento alle 11 al centro tecnico Niccolò Galli. Per quanto riguarda Matteo Darmian non dovrebbero esserci sorprese. Domani dovrebbe arrivare la firma sul contratto e il comunicato ufficiale. Esauriti invece i 200 biglietti per il settore ospiti di Lecce.