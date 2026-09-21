Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù all’inizio delle tre settimane di pausa dal campionato per gli impegni delle Nazionali. Il gruppo ha svolto una serie di test atletici individuali, e in seguito esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Palladino rimarrà senza difensori durante la sosta. In particolare, con la chiamata di Vitik nella Repubblica Ceca, che si aggiunge a quelle di Helland e Heggem con la Norvegia e Theate con il Belgio, il tecnico avrà a disposizione solo un centrale, ovvero Niccolò Casale. La buona notizia riguarda invece Artem Dovbyk, che ha lavorato con i compagni. Domani i rossoblù di Palladino svolgeranno una doppia seduta, alle 11 e alle 16, al centro tecnico Niccolò Galli.