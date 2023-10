Qui Casteldebole – Domani esami per Beukema ed El Azzouzi, provano il recupero Lucumi e Beukema

Per quanto riguarda gli infortunati, Oussama El Azzouzi e Lorenzo De Silvestri effettueranno domani gli esami per scoprire l'entità degli infortuni patiti durante Sassuolo-Bologna, un problema in più per Motta che ha diverse assenze in difesa. I due dovrebbero saltare sia Verona che Lazio. Beukema, che ha saltato la partita di ieri, proverà a tornare in gruppo in settimana, sicuramente non ce la farà martedì, stesso discorso per Jhon Lucumi che potrebbe recuperare per il match di venerdì contro la Lazio.