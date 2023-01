Qui Casteldebole, Bonifazi out un mese

Sono stati comunicati i tempi di recupero per Kevin Bonifazi dopo l'infortunio al ginocchio rimediato recentemente, una sorta di ricaduta del problema avuto a ottobre. Il difensore si è sottoposto ad una artroscopia del ginocchio destro e starà fermo circa un mese. In vista di Udine, invece, è recuperato Musa Barrow mentre molto probabilmente non ci sarà Joshua Zirkzee, ancora alle prese gli allenamenti differenziati, e Roberto Soriano, reduce da una botta rimediata contro l'Atalanta.