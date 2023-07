Possesso palla e centrali che avanzano: le prove di Motta a Valles

Applausi e incitamento per i giocatori rossoblù scesi in campo questa mattina per una seduta di allenamento ancora incentrata sul pallone e il possesso dello stesso. Esercitazioni e riscaldamento con sagome e cinesini, poi ancora prove tattiche e di formazione per Motta che ha schierato lo stesso undici di ieri con De Silvestri, Bonifazi, Lucumi e Lykogiannis in difesa, Schouten perno con Moro e Aebischer ai lati, Barrow e Pyythia esterni di attacco con Arnautovic prima punta. Dominguez, Posch, Beukema e Ferguson ancora schierati nella formazione riserve. Tante prove di uscita dal basso per il Bologna di Motta che in fase di possesso resta a tre dietro con Lucumi che avanza sulla linea dei mediani, quasi ad affiancare Schouten, con Moro e Aebischer più avanzati e Barrow e Pyythia larghi a sfruttare l'ampiezza. Il tecnico rossoblù utilizza il centrale colombiano come una sorta di mediano aggiunto per creare linee di passaggio e spazi, con l'intento di trovare la verticale per Arnautovic o l'ampiezza per gli esterni, senza dimenticare l'inserimento dei mediani. Insomma, proseguono le prove e le idee tattiche per migliorare un Bologna reduce da 54 punti e con un bel gioco espresso. Finale di allenamento con partitella a campo ridotto con Raimondo in bella evidenza. Oggi pomeriggio seduta alle 17, mentre alle 15.45 parlerà Dominguez in conferenza stampa. Stasera saluto della squadra nella piazzetta di Valles.