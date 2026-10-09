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Squadra in crescita

Tre settimane di sosta, un terzultimo posto da cancellare il prima possibile. Raffaele Palladino inizia sul serio la sua stagione da Lecce, dopo il pari contro il Torino a pochi giorni dal suo insediamento, e con lui il campionato del Bologna, quasi con due mesi di ritardo. Una sosta senza tanti nazionali, ma comunque con la possibilità di allenare, conoscere la squadra e migliorare la condizione atletica. Così il tecnico rossoblù:

"La stagione comincia ora? Il campionato è iniziato ad agosto, ma per quanto mi riguarda ho potuto lavorare in queste settimane con la squadra e ora dobbiamo ragionare sul presente e mettere da parte il passato - le sue parole - Abbiamo cambiato tante cose, metodologia e modulo, quindi il percorso di crescita richiede tempo e sacrificio. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e questo mi rende fiducioso. Tutti vogliono migliorare questa situazione e ho visto la squadra crescere. Purtroppo non ho potuto lavorare con i nazionali ma ci sarà tempo per farlo. Con quelli rimasti abbiamo fatto un ottimo lavoro".

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