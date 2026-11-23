da Palladino a Orsolini, da Bernardeschi alla maglia vintage: il meglio e il peggio di Bologna-Udinese
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
MIGLIORI - PALLADINO PRIMO TEMPO
A mio avviso inspiegabile la pioggia di critiche sulla decisione tattica di sostituire Miranda con un attaccante in più sulla fascia. I fatti dicono che con quell'assetto tattico il Bologna ha chiuso il primo tempo in vantaggio e il goal è arrivato appunto da quella parte. Certo, si è corso qualche rischio con le scorribande di Zaniolo, ma le partite si vincono anche con soluzioni inattese e fantasiose. Il 7 giugno 1964 la più celebre di tutte.
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