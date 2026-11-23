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Cambiaghi non basta

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive del Bologna di Palladino, fermato dall’Udinese di Zanetti con l’1-1 arrivato al Dall’Ara. Nella partita firmata da Zortea e Zaniolo è emersa però una chiara esigenza: la mancanza di un vice Miranda.

Cambiaghi ha disputato l’ennesima buona prestazione della stagione, ma è evidente che il ruolo di esterno a tutta fascia non lo esalti e non gli permetta di rendere al meglio. Palladino, per far fronte all’assenza dell’esterno spagnolo, aveva optato per una soluzione tutta offensiva, schierando contemporaneamente Bernardeschi, Orsolini e proprio l’esterno azzurro classe 2000, che però non hanno inciso come sperato. La stagione è ancora lunga e il rientro di Miranda è vicino, ma in vista del mercato di gennaio il Bologna potrebbe aggiungere alla lista degli innesti un esterno a tutta fascia che possa rimpiazzare lo spagnolo. Un’esigenza che si affianca a quella di un difensore centrale, necessario visto il passaggio alla difesa a tre e i recenti avvenimenti riguardanti Heggem.

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