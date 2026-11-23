Novità in entrata per il Bologna. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Rekatochklart.com, Bologna e Atalanta starebbero seguendo Benjamin Nygren, centrocampista classe 2001 del Celtic.

In questa stagione, il centrocampista svedese ha collezionato 21 presenze, con 8 gol e 6 assist tra campionato, Europa League, coppa e qualificazioni alla Champions League. Nygren sarebbe il giusto rinforzo per un reparto che necessita assolutamente di nuovi giocatori. Inoltre, il centrocampista mancino risponderebbe appieno alle caratteristiche ricercate da Palladino per il suo centrocampo a due, entrando dunque in ballottaggio con Tommaso Pobega, anche lui di piede mancino.