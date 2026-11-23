Il commento di Pepè Analcerio all'indomani di Bologna-Udinese
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Peggiore partita da quando..
"Si tratta di un pareggio giusto, l'Udinese non ha rubato nulla. Ieri, se devo essere sincero, il Bologna ha fatto una brutta partita. Da quando è arrivato Raffaele Palladino forse la peggiore, peggiore anche rispetto alla partita col Torino. Detto ciò il punto me lo prendo perchè regala continuità di risutati. In Serie A non è mai scontato vincere le partite e dunque si tratta di un punto guadagnato anche se l'Udinese è ultima in classifica. Ultimo posto tra l'altro immeritato per il valore delle squadra e per il fatto che fra le proprie fila i friulani possono permettersi un grande giocatore come Zaniolo"
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