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Peggiore partita da quando..

"Si tratta di un pareggio giusto, l'Udinese non ha rubato nulla. Ieri, se devo essere sincero, il Bologna ha fatto una brutta partita. Da quando è arrivato Raffaele Palladino forse la peggiore, peggiore anche rispetto alla partita col Torino. Detto ciò il punto me lo prendo perchè regala continuità di risutati. In Serie A non è mai scontato vincere le partite e dunque si tratta di un punto guadagnato anche se l'Udinese è ultima in classifica. Ultimo posto tra l'altro immeritato per il valore delle squadra e per il fatto che fra le proprie fila i friulani possono permettersi un grande giocatore come Zaniolo"

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