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La classifica

Con la partita contro l’Udinese, il Bologna ha interrotto la sua striscia di quattro vittorie consecutive, proseguendo però quella dei risultati utili. Il pareggio ha consegnato ai rossoblù un punto che ha permesso loro di accorciare in classifica soltanto sul Frosinone, sconfitto a Milano dal Milan.

Grazie al punto guadagnato, ora la sesta posizione, occupata dalla Juventus, dista solo tre punti. I bianconeri sono a quota 21, mentre i rossoblù, a quota 18, occupano attualmente la nona posizione in classifica. Tra di loro ci sono soltanto Frosinone e Napoli, rispettivamente a quota 20 e 18 punti, mentre al quinto posto c’è un Como ormai lontano, a quota 26. Il campionato è ancora lungo, ma la corsa all’Europa si giocherà soprattutto tra il sesto e il settimo posto, posizioni alle quali il Bologna può ambire.

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