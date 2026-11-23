Dopo quattro vittorie consecutive, la marcia del Bologna si è fermata ieri al Dall'Ara contro l'Udinese. Uno a uno il risultato finale. Questo il pensiero di Gianluca Pagliuca:

"L'Udinese è venuta ad aspettare e ripartire, ma il Bologna non ha giocato bene e ci sta. Come ha detto Palladino queste partite sporche sotto la pioggia ci stanno e la classifica dell'Udinese è bugiarda. Poi abbiamo ritrovato il nostro portierone che ieri ha fatto due belle parate. Nell'arco di un campionato queste partite ci stanno ma un pareggio è arrivato. Quando non riesci a vincere almeno non perdere. L'Udinese non è da ultimo posto se recupera giocatori importanti. Non è nemmeno da retrocessione, ci sono squadre molto inferiori".