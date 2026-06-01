Pagliuca: “Tedesco l’uomo giusto. Bravo il Bologna”

"E' una scelta intrigante, mi stuzzica. Tutti hanno fatto i nomi di allenatori italiani, invece la società ha stupito in positivo. Tedesco ha fatto bene in Germania, ha allenato buone squadre e una nazionale forte come il Belgio. Ha voglia di emergere in Italia e il Bologna ci ha visto giusto. C'è fiducia per questa scelta, è giovane, ha 40 anni e ha voglia di migliorare pur avendo già esperienza. Credo avesse molta voglia di confrontarsi con il calcio italiano e questa anche per lui è una grande opportunità".