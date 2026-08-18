Nella serata di ieri Lucumi ha salutato Bologna con un video strappalacrime sul proprio profilo Instagram. Queste le parole scelte dal colombiano per salutare le Due Torri.

È arrivato il momento di dire addio a una tappa che avrà sempre un posto molto speciale nella mia vita. Sono arrivato a Bologna con grande entusiasmo e il desiderio di continuare a crescere, e oggi sto diventando una persona diversa e un giocatore diverso. Questi sono stati anni di grande apprendimento, di bei momenti e anche di altri che mi hanno reso più forte, ma soprattutto di esperienze e di persone che porterò sempre con me.

Grazie al club per la fiducia e per avermi dato l'opportunità di difendere questi colori. Grazie a tutti i miei compagni di squadra e a ciascuna delle persone che lavorano ogni giorno per rendere Bologna grande. E naturalmente, grazie a tutti i tifosi per il loro amore, il loro sostegno e per essere sempre stati con noi, sia nei momenti migliori che nei più difficili.

Qui ho vissuto momenti che non dimenticherò mai e sono stato fortunato a condividere un incredibile viaggio con persone straordinarie. Bologna è stata la nostra casa per tutto questo tempo e anche per la mia famiglia, e questo addio è ancora più speciale. Sono grato, orgoglioso di tutto ciò che ho vissuto e felice di aver fatto parte della storia di questo club.

Grazie per tutto, Bologna.

Ti porterò sempre con me