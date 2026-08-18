Il Betis prepara un'offerta per Cambiaghi, lo riporta Gianluca Di Marzio. Fonti spagnole smentiscono la possibile trattativa.
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Secondo Gianlcuca Di Marzio il Betis starebbe ragionando se fare un tentativo per Cambiaghi.
Il Bologna non ha necessità di vendere. Le voci circolano, e dopo le sirene turche per Rowe - sponda Fenerbahce - arrivano quelle spagnole per Cambiaghi. Per ora sembrano provenire smentite da parte dei media iberici.
Va valutato lo svilupparsi della questione legata ad Abde Ezzalzouli, mattatore della Fiorentina due anni fa in Conference. Il marocchino, 15 gol e 10 assist nella scorsa stagione al Betis, piace molto al Galatasaray. In caso di partenza verso Istanbul dell'esterno, ecco che il club di Siviglia potrebbe tentare l'affondo per Nicolò Cambiaghi.
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