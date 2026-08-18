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Da Lucumi a Cabal

Una cucina a fuoco lento. Il primo nome per il post-Lucumi è sempre Cabal.

La trattativa ormai la conosciamo, si è forse sbloccata. La Juventus ha aperto al prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per Juan Cabal. Il Bologna prende tempo. Gli uomini di mercato rossoblù vorrebbero capire meglio lo stato dell'arte delle condizioni fisiche del colombiano. Inoltre - il "cavallo" - come lo chiama Spalletti, è stato più spesso impiegato da terzino o braccetto piuttosto che da centrale. Il nodo maggiore è l'ingaggio: troppi 1,3 milioni all'anno per le casse di Casteldebole.

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