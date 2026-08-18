Agli ottavi una tra Mantova e Palermo, poi l'Inter
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Mantova o Palermo
Si sono conclusi ieri i 32esimi di Coppa Italia. Il Bologna farà il proprio esordio contro una tra Mantova o Palermo.
Niente Lazio e nemmeno Lecce. Il Bologna sarà l'unica squadra già qualificata agli ottavi con la certezza di giocare contro una compagine di Serie B. Sì perché, a sorpresa, il Mantova ha eliminato i biancocelesti di Gattuso, mentre il Palermo ha avuto la meglio sui salentini. Partite diverse, ma stesso risultato: 0-2 a Roma e 2-0 in Sicilia. Ora i rossoblù attendono di scoprire chi tra le due avrà la meglio ai sedicesimi.
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