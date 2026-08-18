Icardi e Sutalo, la sconfitta contro il Mantova potrebbe aver smosso le acque in casa Lazio. E lunedì c'è il Bologna.
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Il segreto di pulcinella
È il segreto di pulcinella. Gattuso chiede una punta e un difensore. Fonte TMW.
La sconfitta contro il Mantova potrebbe aver convinto la dirigenza della Lazio a muoversi sul mercato seguendo le richieste di Gattuso. L'allenatore chiede da tempo alla società un difensore e un attaccante.
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