Icardi e Sutalo, la sconfitta contro il Mantova potrebbe aver smosso le acque in casa Lazio. E lunedì c'è il Bologna.

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Il segreto di pulcinella

È il segreto di pulcinella. Gattuso chiede una punta e un difensore. Fonte TMW.

La sconfitta contro il Mantova potrebbe aver convinto la dirigenza della Lazio a muoversi sul mercato seguendo le richieste di Gattuso. L'allenatore chiede da tempo alla società un difensore e un attaccante.

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