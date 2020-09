Mihajlovic: “Partita equilibrata, abbiamo creato più occasioni. Supryaga? Dico che…”

Moderatamente soddisfatto Sinisa Mihajlovic al termine della sconfitta per due a zero contro il Milan. Partita diversa dal 5-1 di due mesi fa e per il tecnico rossoblù a fare la differenza è stato l’amico Zlatan Ibrahimovic:

“La partita è stata abbastanza equilibrata, forse ci abbiamo creduto poco – ha affermato – Abbiamo tirato più di loro, ma il Milan ha Ibra e noi no perché tutto quello che hanno creato è passato dai suoi piedi. Credo che i ragazzi abbiano fatto una buona partita. Ci siamo abbassati? Contro il Milan ci sta di passare dei momenti in difesa…Donnarumma? Maledetto chi l’ha fatto esordire – scherza Sinisa – contro di noi fa sempre i miracoli”