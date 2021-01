Mihajlovic: “Non firmo il dodicesimo posto. Mercato? Non prenderemo giocatori in prestito

Si torna a giocare dopo la pausa natalizia e per il Bologna c’è subito il derby dell’Appennino contro la Fiorentina reduce dal grande successo di Torino. Infortunati, mercato, recuperi dall’infermeria, il punto di Sinisa.

Nove punti su quindici in rimonta, il Bologna ha bisogno degli schiaffi per reagire?

“Non penso sia così, noi comunque non molliamo mai e giochiamo sempre per vincere. Giochiamo per fare un gol in più dell’avversario, sappiamo che un gol lo prenderemo ma siamo concentrati sul farli. Mi piacerebbe una volta andare in vantaggio ma la squadra comunque gioca. Le prestazione le abbiamo sempre fatte”.

Torna Ravaglia?

“Non ha ancora recuperato, è ancora fuori. Comunque non era una bocciatura per Da Costa, volevo solo vedere Ravaglia. Lui in allenamento si distingue anche per le parate, peccato si sia fatto male. Schouten? Per noi è fondamentale, quando c’è siamo un’altra squadra”.