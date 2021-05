Mihajlovic: “Il pari va bene. Salto di qualità? Difensore e prima punta”

"Sono soddisfatto del pareggio - ha affermato - Non meritavamo di perdere, abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta e alla fine potevamo anche vincere. Alla fine se non puoi vincere è bene non perdere. Orsolini? Tutti hanno margine di miglioramento, anche i suoi compagni. Sono ragazzi giovani, bisogna solo farli giocare con continuità e tutti rispondono bene. La squadra è stata brava, solo nel primo tempo siamo stati troppo compassati poi nel secondo siamo riusciti a mettere in campo i nostri ritmi".