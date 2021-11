Mihajlovic: “Dipende tutto da noi. Skov Olsen? Saper difendere completa”

Reduce dall'influenza, Sinisa Mihajlovic con il suo Bologna affronta domani un insidioso Venezia. C'è l'occasione per un ulteriore salto di qualità dopo le vittorie contro Cagliari e Sampdoria. Per il tecnico tutto dipende dalla sua squadra:

"Prima di tutto ringrazio la squadra per la serietà con cui ha lavorato senza di me, sembra che io non serva più - scherza Sinisa - Dobbiamo essere orgogliosi di aver trovato la strada giusta ma il cammino è lungo. Dipende da noi. I ragazzi hanno entusiasmo e questo è positivo".