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PICCOLI E' DAVVERO INSPIEGABILE?

Non è semplice dare un giudizio dell'operazione Piccoli. Premesso che il giudizio definitivo lo può dare soltanto il campo. Certo è che investire oltre 20 milioni di euro, perchè con il 10% sulla futura rivendita quella cifra verrà scavallata, per un attaccante che non ha mai segnato con troppa regolarità in carriera può essere un rischio. Arriva al posto di Dallinga, ma nell'immaginario rossoblù occuperà la casella di Castro. Sì, perchè Dovbyk difficilmente verrà riscattato a fine stagione: 17 milioni per un quasi 30enne spesso vittima di problemi fisici non so se li spenderei, anche se dovesse andare in doppia cifra.

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