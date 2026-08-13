L'operazione Jhon Lucumi alla Juventus sta per andare in porto. Lo fa sapere Gianluca di Marzio: nelle ultime ore di ieri sera sembra esserci stato uno scatto decisivo da parte dei bianconeri, che già da tempo avevano un accordo con il calciatore. Mancava solo quello con il Bologna, e secondo le ultime indiscrezioni i due club stanno definendo ora gli ultimi aspetti dell'affare.

Nelle casse rossoblù andranno circa 20 milioni di euro bonus compresi, leggermente meno di quanto il Bologna chiedeva inizialmente per il calciatore. Secondo l'esperto di mercato, c'è fiducia per chiudere tutto entro la fine di questa settimana, così da organizzare successivamente il viaggio del colombiano e le visite mediche. Lucumi firmerà con la Juventus un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno.