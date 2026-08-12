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Cosa diranno...

Chissà cosa diranno quelli che un anno fa gridavano allo scandalo per la spesa di 27 milioni di euro fatta dalla Fiorentina per Roberto Piccoli. 'Meglio Santi Castro', si diceva, verissimo, 'investimento folle', si sosteneva, altrettanto vero, ma dopo dodici mesi qui in rossoblù arriva proprio Piccoli mentre Castro è finito alla Roma per 35. Tra l'altro, il Bologna si impegnerà a investire sull'attaccante ex Cagliari e Atalanta una cifra ragguardevole di quasi 18 milioni di euro in obbligo di riscatto. Inversioni a U? Ora, progettualmente, ciò che ha fatto il Bologna sull'attacco rappresenta un grosso punto interrogativo. Artem Dovbyk è un giocatore per cui avremmo fatto carte false all'epoca del Girona e della prima stagione a Roma, ma con un tendine ballerino e tutto da verificare la situazione cambia e, forse anche per questo, si è deciso di intervenire con Piccoli, cioè uno che la Serie A la conosce e che potrebbe fungere da salvagente. A me convince poco, ma non faccio il direttore sportivo...

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