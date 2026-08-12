Si sblocca definitivamente l'affare Roberto Piccoli. Bologna e Fiorentina hanno trovato l'accordo, ora la fumata bianca è arrivata: operazione in prestito con obbligo di riscatto che scatta in caso di salvezza dei rossoblù. Una clausola puramente simbolica, che serve a garantire che il Bologna acquisti il giocatore potendo però rimandare il pagamento alla prossima stagione.

Il costo dell'operazione dovrebbe essere di 18 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus, stando a quanto riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo Gianluca di Marzio, inoltre, la viola potrebbe mantenere un 10% sulla futura rivendita dell'attaccante. L'arrivo di Piccoli in rossoblù sblocca la partenza di Dallinga in direzione Colonia: operazione in prestito con diritto di riscatto, a questo punto si può procedere con il domino.