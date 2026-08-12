Il centrale di difesa dovrebbe saltare il test contro il Brighton
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Proseguono gli allenamenti a Casteldebole in vista dell'amichevole di sabato a Brighton. Questa mattina i rossoblù di Domenico Tedesco hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Nicolò Casale: lo fa sapere il sito ufficiale del club tramite una nota.
A meno di sorprese, quindi, il centrale di difesa mancherà all'appello per la sfida di sabato. Nel mirino a questo punto c'è la prima di campionato in programma lunedì 24 agosto contro la Lazio, squadra da cui il Bologna lo ha acquistato per altro. La preparazione all'amichevole di Brighton continuerà domani con una seduta alle 10 al centro tecnico: vedremo se arriveranno novità.
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