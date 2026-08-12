L'edizione odierna del Corriere dello Sport concentra la sua attenzione sulla gestione Saputo. "Non perde mai l'equilibrio", scrive il quotidiano a proposito del magnate canadese. Idee, non soldi: negli anni il Bologna è cresciuto costantemente senza mai dover spendere cifre folli sul mercato, piuttosto costruendo mattoncino dopo mattoncino un giocattolo che funziona alla grande.

Il punto, secondo il quotidiano, è che di anno in anno i numeri si sono ridotti, e quelli di questa estate almeno fin qua sono veramente bassi. "Mancando i ricavi dell’Europa, la proprietà ha preteso che il freno dovesse essere tirato ancora di più. Se così fosse, siamo al gatto che si morde la coda: non si fanno investimenti perché mancano i ricavi dell’Europa ma per andare in Europa servono investimenti e non discorsi. Non sopra le righe, attenzione, ma almeno in misura maggiore di quelli attuali, questo sì", si legge. Una cosa sembra certa: il nuovo stadio può dare una svolta.