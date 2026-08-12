Il Bologna batte un colpo in entrata. I rossoblù hanno raggiunto un accordo per Luka Kusic. Si tratta di un'ala sinistra slovena classe 2008, arriverà dal Radomlje. Un colpo in prospettiva per la squadra di Tedesco, che si assicura le prestazioni di quello che è considerato uno dei migliori talenti sloveni della sua generazione.

I numeri parlano per lui: 30 presenze nella massima serie slovena nonostante abbia appena 18 anni non è cosa da poco. Non solo: sotto età è sceso anche in campo con l'Under 19 della Slovenia. Gianluca di Marzio fa sapere che il Bologna ha chiuso per Kusic sbaragliando la concorrenza: il talento sloveno era infatti seguito anche da Roma e Cagliari.