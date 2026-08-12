Dallinga out, Piccoli in. La strategia di mercato del Bologna per l'attacco si delinea: i rossoblù hanno trovato l'accordo con il Colonia per il prestito con diritto di riscatto dell'olandese, mentre il centravanti della Fiorentina dovrebbe arrivare a Casteldebole in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 16 milioni. Lo fa sapere il Corriere di Bologna prima di spostare la sua attenzione sul futuro di Lucumi.

Secondo il quotidiano, entro la settimana è atteso l'incontro decisivo fra Bologna e Juventus per il trasferimento del centrale colombiano. "Il club piemontese è pronto ad alzare a 20 milioni la sua proposta, a prescindere dalla possibilità che Cabal faccia il percorso inverso", si legge. Sappiamo che il Bologna non vede in Cabal una primissima scelta per rinforzare la difesa, chissà che in questi giorni le idee non possano cambiare.