Bologna e Fiorentina stringono per il trasferimento in rossoblù di Roberto Piccoli. Un passaggio quasi obbligato per attivare il domino che porterebbe Dallinga al Colonia e Pellegrino alla Fiorentina: anche per questo, tutte le parti in causa hanno convenienza a trovare un accordo. Ecco perchè, scrive Il Resto del Carlino di oggi, si continua a discutere della formula in cerca di un'intesa.

Che al momento non c'è, perchè la Fiorentina vorrebbe cedere Piccoli a titolo definitivo mentre il club di Saputo spinge più per un prestito. E così si dovrebbe trovare un compromesso a metà strada: prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Quali condizioni? Mentre tutti parlano di qualificazione del Bologna alla prossima Europa, il Carlino tira in ballo la permanenza in Serie A dei rossoblù. Forse perchè la salvezza è a rischio? Assolutamente no, semmai il contrario. Significherebbe garantire che l'obbligo di riscatto verrà raggiunto.