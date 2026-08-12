Si avvicina il rinnovo di Riccardo Orsolini con il Bologna. Questa volta i dubbi sono quasi rasenti allo zero, lo conferma anche Gianluca di Marzio: l'esterno si legherà ulteriormente ai rossoblù firmando un contratto "a vita". Non conosciamo le scadenze esatte, ma si parla di un contratto molto lungo, che di fatto porterà Orso a vestire la nostra maglia ancora per tanti anni.

L'esperto di mercato riferisce che il rinnovo di Orsolini con il Bologna è previsto dopo Ferragosto. Un tira e molla durato mesi, iniziato con la prima proposta di prolungamento arrivatagli ad ottobre dello scorso anno. Nell'ultima stagione l'ala d'attacco felsinea ha messo a segno 10 gol, confermandosi uno specialista in fase realizzativa.