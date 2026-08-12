Passi avanti nella trattativa tra Bologna e Juventus per Lucumi. O meglio, passi avanti tra la Juventus e Lucumi: il colombiano resta l'obiettivo numero uno per la difesa dei bianconeri, giocando sul fatto che il centrale di difesa aspetta solo la squadra di Spalletti. Che lo ha sostanzialmente "bloccato": in queste ore la Juve ha infatti blindato nuovamente l'intesa economica con il calciatore.

Adesso lavorerà con il Bologna per trovare l'accordo definitivo. Lo fa sapere Gianluca di Marzio: la richiesta dei rossoblù non si schioda dai 25 milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe spendere meno. Secondo l'esperto di mercato nell'operazione potrebbe rientrare Juan Cabal, ma sappiamo che non è una primissima scelta per il Bologna. Una cosa è certa: nei prossimi giorni le parti cercheranno l'incastro giusto per arrivare alla chiusura.