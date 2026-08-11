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Lucumi-Cabal

Il Bologna vuole provare a ottenere il massimo possibile dalla cessione di Jhon Lucumi. Significa, in poche parole, attendere una proposta congrua cash senza contropartite tecniche. Da diverso tempo si continua ad accostare il nome di Juan Cabal ai colori rossoblù, ma il colombiano, a oggi, non è il preferito dell'area tecnica per sostituire Lucumi. L'idea è fare un investimento su un giovane di prospettiva e mantenere un certo tipo di progettualità, mentre per la Juventus la richiesta economica per Jhon è rimasta più o meno la stessa. Serve arrivare almeno a 20 milioni e aggiungere qualche bonus, mentre l'ipotesi contropartita tecnica per ora non è contemplata. Lucumi, nel frattempo, preme per la andare a Torino anche se mosse concrete dalla Continassa ancora non ne sono arrivate

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