Si torna a parlare di Riccardo Orsolini e del suo rinnovo di contratto con il Bologna. Se ne parla da mesi ormai: era ottobre dello scorso anno quando i rossoblù proposero all'esterno marchigiano un cospicuo prolungamento fino al 2029, con opzione per il 2030. Cospicuo perchè il suo ingaggio salirebbe a circa 2,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

E ancora una volta, come è accaduto spesso nelle ultime settimane, la sensazione è che Orsolini si sia convinto. "Il club aveva chiesto sveltezza e dopo varie consultazioni, ce ne sarà un'altra nei prossimi giorni, ecco che si dovrebbe arrivare alla tanto agognata firma dell'ala che è a Bologna dal gennaio 2018", scrive La Gazzetta dello Sport di oggi. Confermato che l'accordo andrà fino al 2029 più opzione per un ulteriore anno, a cifre ritoccate rispetto a quelle attuali. Che sia davvero la volta buona?