Emil Holm sembra tornato carico come non mai sotto le Due Torri. Il laterale svedese è stato in campo per 37' nell'ultima amichevole contro il Pisa dopo oltre un mese e mezzo di stop: il suo rientro è ancora graduale, ma in vista della prossima stagione è convinto nel volersi giocare le sue carte in rossoblù. La concorrenza con Zortea sarà agguerrita, ma sulla carta nessuno dei due ha la titolarità garantita.

"Tedesco sa che Holm può diventare una pedina preziosa sulla fascia destra. Corsa, forza fisica, spinta, profondità, caratteristiche che possono dare imprevedibilità alla squadra. Ma il tecnico sa anche che con un problema muscolare alle spalle non si può accelerare oltre il limite. Il recupero dovrà essere costruito giorno dopo giorno", scrive il Corriere dello Sport. Nel mirino dello svedese c'è la prima di campionato contro la Lazio: esserci, magari anche dal 1', è il suo grande obiettivo.