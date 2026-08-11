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PICCOLI A RALLENTATORE

Ancora niente intesa tra Bologna e Fiorentina per Roberto Piccoli. I rossoblù spingono per un prestito con diritto di riscatto a meno di 20 milioni di euro, la viola vorrebbe di più e con un'altra formula, con la garanzia che l'attaccante diventi tutto del Bologna a fine stagione. La giusta definizione dell'affare è il tassello che sbloccherebbe Dallinga al Colonia: intesa con i rossoblù sulla base di un prestito con diritto di riscatto, si attende.

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