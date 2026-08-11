Sono giorni caldi per il passaggio di Jhon Lucumi alla Juventus. Il colombiano aspetterà i bianconeri fin quando potrà, ma l'affare non è ancora in dirittura d'arrivo visto che l'intesa tra i bianconeri e il Bologna ancora non c'è. Sul profilo del difensore rossoblù si è espresso anche Massimo Mauro, ex Juventus, che ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

"Lucumi mi sembra Kim, ma meno veloce. Foerse Spalletti ci vede qualcosa di simile. Giustamente sta provando a rifare quel Napoli, che era pazzesco. In questo caso devi trovare il partner migliore per Bremer. E penso che Lucumi e il brasiliano insieme potrebbero formare una bellissima coppia", ha spiegato. Pare che la Juventus abbia lanciato un ultimatum al Bologna: o l'affare si sblocca entro un paio di giorni, oppure cambierà obiettivo.