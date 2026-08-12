Roberto Piccoli si avvicina al Bologna. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina sottolinea che l'uscita di Dallinga e l'arrivo alla Fiorentina di Pellegrino avvicinano la punta viola ai rossoblù. Anche ieri i due club hanno continuato a lavorare per raggiungere l'intesa: sarà fondamentale trovare la formula giusta.

E se fino a pochi giorni fa sembrava sicura la soluzione a titolo definitivo, ora sta prendendo campo anche quella del prestito con obbligo di riscatto. Il quotidiano rende noto che quest'ultima soluzione potrebbe prevedere una cifra fissa intorno ai 16 milioni di euro, più un paio di milioni di bonus legati all'eventuale sbarco del Bologna in Europa. "La società rossoblù considera Piccoli una soluzione funzionale alle proprie esigenze e per questo continua a lavorare per arrivare alla fumata bianca", si legge.